В Херсоне сообщили об обстреле Антоновского моста ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами HIMARS Антоновский мост и переправу через реку Днепр в Херсоне. Об этом сообщили экстренные службы региона в субботу, 29 октября.

«В 21:13 обстреляли район Антоновского моста, выпустив 12 ракет HIMARS, 9 ракет сбили. К сожалению, 3 ракеты упали в район Антоновского моста», ― говорится в сообщении.

В настоящий момент информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Ранее в этот день ВСУ нанесли ракетный удар в районе речного порта Херсона.

Накануне системы противовоздушной обороны (ПВО) Херсона отразили атаку украинскими ракетами по Антоновскому мосту. Никто не пострадал.

Системы ПВО сработали вблизи Антоновского моста и неделей ранее, 21 октября. В тот же день ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS в сторону гражданской переправы возле Антоновского моста. В результате четыре человека погибли, еще 13 получили ранения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума. С 20 октября в регионе введено военное положение.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».