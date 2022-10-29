Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Мир
Россия запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой на суда ЧФ
Мир
В Modern Diplomacy указали на подготовку Польши к захвату Западной Украины
Мир
Захарова заявила о незаинтересованности Киева в продовольственной безопасности в мире
Мир
Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке
Происшествия
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара
Мир
В Италии прошли митинги против антироссийских санкций
Мир
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»
Мир
В ООН заявили о контакте с Россией по приостановке участия в зерновой сделке
Происшествия
Храм Святых Новомучеников в Донецке поврежден обстрелом со стороны ВСУ
Мир
МИД РФ проработает шаги в связи с причастностью британцев к теракту в Севастополе
Общество
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь

Французский политик потребовал не давать Украине решать судьбу мира

Французский политик Лелуш потребовал не давать Украине решать судьбу человечества
0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш призвал не допустить прямого военного столкновения между альянсом и Москвой, а также не позволять Украине решать, когда закончить конфликт с Россией. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

Великая французская забастовка: страну охватили акции протеста
Чего требуют демонстранты и удастся ли им реализовать свои чаяния

По его словам, западные лидеры сходятся во мнении, что нельзя допустить прямого столкновения НАТО с Россией, однако, подчеркнул Лелуш, безмерные поставки оружия и финансовая помощь Украине уже сделали альянс участником конфликта.

«Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда всё это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете», — считает Лелуш.

Он добавил, что продолжение вооруженного противостояния может привести к использованию ядерного оружия как со стороны США, так и со стороны России.

Политик отметил, что сейчас, когда весь Запад противостоит России, а Украина отказывается вести переговоры, как никогда важно найти пути к деэскалации конфликта.

25 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, заявил что продолжение поставок оружия Киеву со стороны Запада приближает ситуацию к опасной черте прямого столкновения России и НАТО.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства также указал, что США и их союзники по НАТО делятся с киевским режимом разведданными и вербуют наемников. Всё это делает эти страны участниками конфликта, подчеркнул министр.

До этого, 22 октября, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил то, что в случае любого противостояния с НАТО народ России одержит победу. В этот же день он заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022