Бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш призвал не допустить прямого военного столкновения между альянсом и Москвой, а также не позволять Украине решать, когда закончить конфликт с Россией. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

По его словам, западные лидеры сходятся во мнении, что нельзя допустить прямого столкновения НАТО с Россией, однако, подчеркнул Лелуш, безмерные поставки оружия и финансовая помощь Украине уже сделали альянс участником конфликта.

«Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда всё это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете», — считает Лелуш.

Он добавил, что продолжение вооруженного противостояния может привести к использованию ядерного оружия как со стороны США, так и со стороны России.

Политик отметил, что сейчас, когда весь Запад противостоит России, а Украина отказывается вести переговоры, как никогда важно найти пути к деэскалации конфликта.

25 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, заявил что продолжение поставок оружия Киеву со стороны Запада приближает ситуацию к опасной черте прямого столкновения России и НАТО.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства также указал, что США и их союзники по НАТО делятся с киевским режимом разведданными и вербуют наемников. Всё это делает эти страны участниками конфликта, подчеркнул министр.

До этого, 22 октября, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил то, что в случае любого противостояния с НАТО народ России одержит победу. В этот же день он заявил, что объединенные силы НАТО ведут войну против России с целью ликвидировать РФ как суверенное государство. Он указал на то, что война ведется не только на поле боя, но и с российской культурой, традициями, против российской истории.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе.

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