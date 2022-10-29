В Херсонской области отразили попытку наступления ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в Херсонской области, атака была отбита российскими военными. Об этом 29 октября заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
По его словам, ВСУ предприняли попытку наступления на николаево-криворожском направлении, однако понесли потери — 18 украинских боевиков погибли.
«В результате огневого поражения и успешных действий ВС РФ нацисты были отброшены на исходные позиции», — написал он в Telegram-канале.
Несколько дней назад Стремоусов сообщил, что ВСУ понесли большие потери в силе и технике на херсонском направлении.
В течение последних недель власти Херсонской области и в Минобороны России неоднократно заявляли, что атаки ВСУ успешно отражались.
20 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума. С 20 октября в регионе введено военное положение.
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