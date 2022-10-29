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Минобороны: Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за теракта в Севастополе

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Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после того, как Киев совершил теракт против кораблей Черноморского флота в акватории Севастополя. Такое заявление сделало российское Минобороны в субботу, 29 октября.

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Так указали, что решение принято «учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Таким образом российская сторона прекращает участвовать в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины.

Как уточнили в Министерстве иностранных дел России, Москва не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке, и приостанавливает ее на неопределенный срок.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова указала, что Москва совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море 29 октября и обучению украинских военных.

Позднее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша о приостановке участия в зерновой сделке. Как отмечалось в письме постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензи, корабли и портовая инфраструктура Севастополя, подвергшиеся атаке, использовались для обеспечения работы гуманитарного коридора.

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Конашенков также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Параллельно украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для произошедшего 8 октября теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

3 октября глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. По ее словам, невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

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