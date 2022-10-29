В Москве загорелось трехэтажное здание на площади 250 кв. м
Пожар произошел в субботу, 29 октября, в трехэтажном здании в Москве на площади 250 кв. м. В настоящее время возгорание ликвидировали.
По данным «Известий», огонь вспыхнул улице Бахрушина, дом 15, стр 1. На кадрах с места происшествия видно, что в окнах здания на верхних этажах виднеется пламя. В небо поднимаются столбы серого дыма.
Кроме того, из-за пожара перекрыли движение на указанной улице, сообщили в столичном Дептрансе. Так, движение на Бахрушина перекрыто в обоих направлениях от Вишняковского переулка до 1-го Новокузнецкого переулка. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.
На месте находятся пожарные расчеты.
Накануне сообщалось, что в Мурманске при пожаре в многоквартирном доме на улице Хлобыстова эвакуировали 10 человек.