Министерство обороны США разместило заказ на закупку автомата АК-74. Об этом 27 октября сообщается на сайте правительства США.

В требовании указано, что армейскому командованию по контрактам в Нью-Джерси требуются автоматы АК-74 вместе с аксессуарами, в число которых входят магазины, комплекты для чистки, оружейные стропы, масло и инструкция на английском языке.

Помимо оригинального АК-74, допускаются закупки его румынской копии PA md.86 или восточногерманской MPi AK-74N. Модель должна соответствовать характеристикам, указанным в заказе.

15 октября телеканал Fox News рассказал, что в министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как утверждают авторы материала, министр обороны страны Ллойд Остин дал понять, что Соединенные Штаты и их западные союзники с трудом успевают удовлетворить потребности Украины.

До этого, 9 октября, США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Киева в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

В конце сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Отмечается, что некоторые боеприпасы в стране хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, — на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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