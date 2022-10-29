Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Энергодара
Происшествия
При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадала городская администрация и еще несколько зданий
Мир
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»
Мир
В ООН заявили о контакте с Россией по приостановке участия в зерновой сделке
Происшествия
Храм Святых Новомучеников в Донецке поврежден обстрелом со стороны ВСУ
Мир
МИД РФ проработает шаги в связи с причастностью британцев к теракту в Севастополе
Общество
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь
Спорт
«Динамо» со счетом 6:1 разгромило «Химки» в матче РПЛ
Армия
В ЛНР заявили об успешном продвижении российских войск под Артемовском и Соледаром
Мир
Захарова заявила о прямом участии британских специалистов в атаке на Севастополь
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра 30 октября
Мир
В Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией

Пентагон разместил заказ на покупку АК-74

Министерство обороны США разместило заказ на закупку АК-74
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны США разместило заказ на закупку автомата АК-74. Об этом 27 октября сообщается на сайте правительства США.

Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву
Утрата демократами контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки вооружений Украине

В требовании указано, что армейскому командованию по контрактам в Нью-Джерси требуются автоматы АК-74 вместе с аксессуарами, в число которых входят магазины, комплекты для чистки, оружейные стропы, масло и инструкция на английском языке.

Помимо оригинального АК-74, допускаются закупки его румынской копии PA md.86 или восточногерманской MPi AK-74N. Модель должна соответствовать характеристикам, указанным в заказе.

15 октября телеканал Fox News рассказал, что в министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как утверждают авторы материала, министр обороны страны Ллойд Остин дал понять, что Соединенные Штаты и их западные союзники с трудом успевают удовлетворить потребности Украины.

До этого, 9 октября, США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Киева в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

В конце сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Отмечается, что некоторые боеприпасы в стране хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, — на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022