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Украинский пленный рассказал об имитации атак ВСУ в Херсонской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Украинские войска имитируют атаки в Херсонской области при помощи плохо обученных подразделений. Об этом 29 октября рассказал пленный украинский боевик.

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«Мы не наступательное подразделение. Мы сидели в глухой обороне (в Херсонской области. — Ред.). Мы не обучены на атаки, на штурмы. Тоже глупость — экипажи выстраиваются, ходят по полю и имитируют наступление», — рассказал военный на видео, опубликованном Министерством обороны РФ в своем Telegram-канале.

По словам пленного, однажды руководство приказало им наступать в сторону лесопосадок. Спустя три часа после попытки прорыва никакой помощи солдатам не поступило, эвакуировать боевиков также не пытались.

Таким образом плохо обученные подразделения попали в окружение, параллельно с этим по ним била артиллерия — как российская, так и украинская. После этого солдаты решили сдаться, рассказал пленный.

«На примере этой атаки я понимаю, что да — вот нас просто было не жалко», — добавил он.

Ранее 29 октября пленные украинские боевики рассказали корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют на фронт после примерно месяца подготовки, за это время военные не успевают освоить необходимые на поле боя навыки.

16 октября пленные боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» рассказали, что командиры ВСУ угрожали расстрелом за попытку бойцов сдаться. Так, старший сержант Виталий Катранич поделился, что ему было поручено всех уходящих «расстреливать как дезертиров».

До этого, 5 сентября, бывший контрактник Владимир Тесленко рассказал, что недостаточно патриотичных, по мнению украинского командования, бойцов ВСУ избивали. Кроме того, украинец вспомнил, как командир угрожал ему тюрьмой, если он не будет исполнять преступный приказ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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