Число погибших в ДТП с «Газелью» под Белгородом увеличилось до восьми
Число погибших в результате ДТП, произошедшего накануне под Белгородом, выросло до восьми человек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.
28 октября власти региона сообщали о семи погибших и троих пострадавших в результате ДТП.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц.
«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров микроавтобуса погибли», — отмечается в заявлении СК в субботу, 29 октября.
По данным следствия, водитель «Газели» врезался в стоявший без опознавательных знаков на на дороге грузовик. Проезжая часть не была освещена.