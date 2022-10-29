На Украине допустили отключение электроэнергии в вечерний час пик

В вечерний час пик на Украине могут происходить отключения электроэнергии. Об этом 29 октября сообщили в «Укрэнерго».

«Впереди вечерний пик потребления, во время которого при необходимости могут быть применены ограничения. Ведь вечером, возвращаясь домой, мы включаем свет и разные электроприборы, увеличивая нагрузку на сети больше, чем в утреннее время», — говорится в Telegram-канале компании.

Там призвали украинцев снизить пользование мощными электроприборами, особенно вечером с 17:00 до 23:00.

В пресс-службе отметили, что снижение потребления электроэнергии обеспечивает стабильную работу энергосистемы и дает время на работы по восстановлению поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры.

В «Укрэнерго» отметили, что в отдельных районах электроэнергия не доступна жителям большую часть дня. Для проведения ремонтных работ могут вводить ограничения не потребление в некоторых местах. В ближайшее время компания упорядочит графики отключения электроэнергии.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения электроснабжения коснулись 4 млн жителей страны. В связи с этим вводятся графики стабилизационных отключений света.

Также 28 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в городе достигает 50%. По его словам, электроснабжение Киева может быть восстановлено в течение двух-трех недель.

Помимо этого, в пятницу в Харькове, а также в Киевской и Черниговской областях Украины начались аварийные отключения электроэнергии и ввод новых графиков энергоснабжения.

27 октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении объектов энергетики в центральных областях Украины. Речь шла о Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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