Владимир Соловьев переизбран главой Союза журналистов России

Действующий председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев переизбран на второй срок. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба организации.

«На проходящем в Москве XIII Съезде Союза журналистов России прошли выборы председателя СЖР. На этот пост единогласно на второй срок избран Владимир Геннадиевич Соловьев», — говорится в сообщении.

24 марта Соловьев сообщил об обращении в Роскомнадзор (РКН), Генпрокуратуру и МИД РФ с просьбой принять строгие меры в отношении компании Google из-за запрета на вещание российских СМИ на видеохостинге YouTube. Он добавил, что Союз не призывает к блокировке какого-либо из ресурсов, а лишь просит привлечь площадку к ответственности за предвзятую модерацию и откровенную цензуру.

До этого, 15 марта, СЖР призвал к созданию альтернативных YouTube платформ в РФ.