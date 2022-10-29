Военный эксперт призвал Вашингтон сократить поставки оружия Киеву
Старший редактор отдела обороны Харрисон Касс в статье для 19Fortyfive написал, что
США должны пересмотреть стратегию по Украине и сократить предоставление помощи Киеву.
Он указал, что новый пакет помощи Киеву в размере $50 млрд, рассматриваемый конгрессом, только затянет конфликт.
«Не было бы разумнее включиться в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова именно альтернатива — уничтожение? И почему осколки восточноукраинской территории жизненно важны для интересов и гордости США?» — задался вопросами Касс.
Накануне журнал Foreign Affairs написал, что поддержка Украины с американской стороны приведет к разрушению глобальной экономики и усложнению процесса контроля над вооружениями.
Несколько дней назад обозреватель Гай Тейлор в статье для The Washington Times написал, что во властных кругах США появился раскол по вопросу предоставления помощи Украине.
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон отметил 26 октября, что Демократическая партия США использует конфликт на Украине только лишь для достижения своих внутриполитических амбиций.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.
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