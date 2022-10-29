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В Херсонской области задержан подозреваемый в нападении на РОВД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подозреваемый в нападении на Днепровское РОВД Херсона был задержан. Об этом 29 октября сообщили экстренные службы области.

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«В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Геническом районе задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД города Херсона. В ходе допроса задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

26 октября диверсанты совершили нападение на районный ОВД в Херсоне, чтобы завладеть оружием. Около 13 часов дня они произвели один выстрел из ручного гранатомета.

В результате нападения были полностью уничтожены стеклянные двери РОВД. Также взрывной волной была снесена металлическая решетка за ними, а около входа были разбросаны фрагменты облицовки фасада здания. Также погибла собака, в момент атаки находившаяся около здания.

25 октября сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали жителя Херсонской области, который передавал в Вооруженные силы Украины (ВСУ) информацию о местах дислокации военной техники Вооруженных сил РФ. Задержанный хранил дома ружья, 80 патронов 12-го калибра и 300 г пороха.

Днем ранее украинские диверсанты обстреляли автомобиль с мирными гражданами в Херсонской области. В результате один человек погиб, двое ранены.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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