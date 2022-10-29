В Германии заявили об оставшейся «голой» из-за поставок Киеву армии

Вооруженные силы Германии испытывают нехватку ресурсов из-за поставок оружия Украине. Об этом 28 октября сообщает газета Die Welt.

В материале приводятся слова инспектора армии ФРГ Альфонса Майса, который указал, что военные запасы страны остаются «попросту голыми» из-за поставок оружия Киеву.

Кроме того, газета упоминает заявление главы ассоциации бундесвера Андре Вюстнера, который говорил о «свободном падении» вооруженных сил Германии.

«Из войск уходит больше ресурсов, чем поступает новых», — заметил он.

Анализируя это, журналисты усомнились в стремлениях канцлера Германии Олафа Шольца сделать бундесвер самой оснащенной в Европе армией, так как министерство обороны не успевает обеспечивать сразу две страны.

«Ни одна армейская бригада численностью 5 тыс. человек в настоящее время не укомплектована и не готова к боям», — утверждают авторы.

Отмечается, что в настоящий момент никто точно не понимает, как к 2025 году в стране будет готова дивизия с 15 тыс. солдат и десятками кораблей и самолетов, о которой ранее заявляли в НАТО.

Ранее, 24 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что Германия ранее уже передавала Киеву систему ПВО IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

При этом Шольц отметил, что Германия не будет поставлять Украине оружие западного производства, включая немецкие танки Leopard 2. Он объяснил такое решение тем, что Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

22 октября канцлер Германии заявил, что почти треть немцев недовольны поставками оружия на Украину и санкциями против России. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

До этого, 11 октября, тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».