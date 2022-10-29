Иностранцы начали отказываться от участия в боевых действиях на стороне Киева
Наемники, приехавшие из-за рубежа, отказываются от участия в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщил 29 октября помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Самая главная новость недели — заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать за украинцев», — заявил Киселев в разговоре с ТАСС.
Он отметил, что на этом фоне происходят серьезные внутренние конфликты, вплоть до летальных исходов.
26 октября Киселев рассказал, что на лиманском направлении польские наемники потерпели ряд неудач, отказались наступать, а позже уничтожили группу украинских националистов, которую отправили к ним для восстановления дисциплины.
Пленный разведчик Вооруженных сил Украины Виктор Бережной рассказал 17 октября «Известиям», что десятки иностранных наемников принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области, без их участия украинские войска не смогли бы сопротивляться.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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