Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов России в случае участия в восстановлении Украины
Происшествия
При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадала городская администрация и еще несколько зданий
Мир
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»
Мир
В Великобритании запасов газа осталось на девять дней
Происшествия
Украинские военные понесли потери и отступили при попытке высадиться на Запорожской АЭС
Общество
В Мелитополе благодаря местным жителям обнаружили схрон с оружием
Мир
Россия учтет в военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе
Мир
В Венгрии открылся отреставрированный советский мемориал
Мир
Джонсон сможет пользоваться услугами госадвокатов при защите по делу о вечеринках
Мир
Захарова заявила о прямом участии британских специалистов в атаке на Севастополь
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра 30 октября
Мир
В Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией

В Липецке бизнес-центр попытаются продать за 722 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бизнес-центр, который расположен рядом с Нижним парком в Липецке, попытаются продать в ходе публичных торгов за 722 млн рублей. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на сообщение Федресурса.

Здание расположено на площади Петра Великого. В лот вошли два земельных участка площадью 12,1 тыс. и 3,25 тыс. кв. м, административное здание площадью 15,16 тыс. кв. м, одно хозяйственное здание, офисные принадлежности и оборудование.

Как отмечается в материале, начальная цена может упасть до 613,7 млн рублей.

При этом в прошлом году объект пытались продать за 361 млн рублей, но торги были отменены. Через год после этого здание выставили на продажу за 802 млн рублей, но покупателей не нашлось.

Здание было построено в 1982 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022