В Липецке бизнес-центр попытаются продать за 722 млн рублей

Бизнес-центр, который расположен рядом с Нижним парком в Липецке, попытаются продать в ходе публичных торгов за 722 млн рублей. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на сообщение Федресурса.

Здание расположено на площади Петра Великого. В лот вошли два земельных участка площадью 12,1 тыс. и 3,25 тыс. кв. м, административное здание площадью 15,16 тыс. кв. м, одно хозяйственное здание, офисные принадлежности и оборудование.

Как отмечается в материале, начальная цена может упасть до 613,7 млн рублей.

При этом в прошлом году объект пытались продать за 361 млн рублей, но торги были отменены. Через год после этого здание выставили на продажу за 802 млн рублей, но покупателей не нашлось.

Здание было построено в 1982 году.