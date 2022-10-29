Самарский аэропорт перейдет на зимнее расписание

В воскресенье, 30 октября, самарский аэропорт «Курумоч» перейдет на осенне-зимнее расписание. Об этом пишет НИА «Самара» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Рейсы будут выполняться по 37 направлениям. 14 самолетов в сутки будут летать в Москву, а семь — в Санкт-Петербург. Также планируются перелеты в Екатеринбург, Волгоград, Новосибирск, Уфу, Нижний Новгород, Сургут и другие города.

Полеты будет осуществлять 21 авиакомпания.

Как отмечает ГТРК Самара, в расписании останутся ежедневные рейсы в Сочи. Кроме того, с декабря, туда запустят дополнительный рейс.