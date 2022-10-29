Один человек погиб в ДТП в Рязани
Один человек погиб в результате аварии на улице Новоселов в Рязани. Еще двое получили травмы. Об этом в субботу, 29 октября, пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Инцидент произошел в ночь на субботу. В 00:05 у дома № 37 автомобиль Renault врезался в стоящий ГАЗ-2217, после чего тот столкнулся со стоявшим впереди Lada.
Погиб водитель Renault. Его двое пассажиров были госпитализированы, отмечает 62INFO.ru.
Сейчас по факту инцидента проводится проверка. выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 19 октября, автомобилист сбил девятилетнего мальчика в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Отмечается, что ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.