В Петербурге изменится расписание пригородных поездов
С воскресенья, 30 октября, в Санкт-Петербурге поменяется расписание движения пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях. Об этом сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания.
Как отмечает 78.ru, решение было принято из-за снижения пассажиропотока.
Сейчас расписание доступно на станциях, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», «Яндекс.Электрички» и на интернет сайте ppk-piter.ru, уточняется в материале.
Ранее стало известно, что с 30 октября в Москве поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перейдут на зимнее расписание.