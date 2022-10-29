В Петербурге повторился температурный рекорд 1967 года

В Санкт-Петербурге в ночь на 29 октября повторился температурный рееорд 1967 года. Термоменты показали +9,7 градуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Да, бывает так, через столько лет и две одинаковые температуры», — отметил он.

Как отмечает 78.ru, теплый воздух в город принес североатлантический циклон.

«Пока атмосферные процессы развиваются по намеченному сценарию, так что похолодание с понедельника сохраняется. Следите за прогнозами», — также сообщил Колесов.

Ранее, 28 октября, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что минимальная температура в столичном регионе в субботу составит от + 3 до 8 градусов, в Москве — +4...6. При этом максимальная температура в регионе будет достигать +10 градусов.