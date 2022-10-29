Один человек пострадал в ДТП в Ульяновске
Один человек пострадал в результате ДТП, которое произошло в Ленинском районе Ульяновска. Об этом в субботу, 29 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Инцидент произошел накануне, 28 октября, на улице Минаева.
«Возле дома № 48а автомобиль Kia Rio совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в ведомстве.
Как отмечается в материале, водитель имел 11-летний стаж, был трезв. Пострадавшего доставили в больницу.
26 октября два грузовика столкнулись на внутренней стороне 52-го км МКАД. Движение на дублере было временно перекрыто.