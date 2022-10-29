Пенсионерка погибла при пожаре в Республике Коми
В Жешарте в Республике Коми при пожаре в жилом доме погибла пенсионерка. Об этом в субботу, 29 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел накануне в 17:34 на улице Мира. Возгорание было ликвидировано в 18:31. Его площадь составила 2 кв. м.
«Звеном газодымозащитной службы спасен мужчина 1977 года рождения, еще 11 человек эвакуировались самостоятельно», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе тушения огня спасатели нашли тело женщины 1959 года рождения.
По предваритнльной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее, 27 октября, пожар произошел в торгово-офисном здании в Твери. Площадь возгорания составила 3 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.