Власти США должны объяснить своим гражданами военное присутствие страны и НАТО в Восточной Европе. Такое мнение озвучил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для портала 19fortyfive, опубликованной 28 октября.

По его мнению, конфликт между Украиной и Россией не угрожает национальной безопасности США, поэтому стране необходимо не ввязываться в прямую конфронтацию с Москвой.

Дэвис считает, что передислокация военнослужащих США в последнюю неделю заставляет сомневаться в словах президента страны Джо Байдена, который исключал отправку американских военных на Украину.

«Всего за несколько последних дней армия США перебросила в Румынию бригаду солдат из знаменитой 101-й воздушно-десантной дивизии. Таким образом, силы дивизии впервые за почти 80 лет оказались развернуты в Европе», — напомнил автор.

Кроме того, подчеркнул Дэвис, недавно НАТО во главе с США провели масштабные ядерные учения.

24 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не будут направлять свои войска на Украину. По его словам, позиция по этому вопросу неизменна.

7 октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не будут принимать участие в украинском конфликте. Власти страны не намерены отправлять свою армию для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска.

5 октября политолог-американист Малек Дудаков заявил «Известиям», что помощь Украине со стороны США может привести к падению поддержки Байдена. Как предположил Дудаков, из-за недовольства в американском обществе объем помощи Украине впоследствии может уменьшиться.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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