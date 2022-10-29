Минобороны заявило о террористической атаке Киева на корабли Черноморского флота

Киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, использовав девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Об этом заявил 29 октября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, атака произошла ранее в субботу в 4:20 мск. В результате принятых оперативных мер корабли Черноморского флота отразили удары, уничтожив все воздушные цели.

Конашенков отметил, что солдатам также удалось ликвидировать на внешнем рейде Севастополя четыре украинских беспилотника, а на внутреннем — три.

По его словам, в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной.

В Минобороны подчеркнули, что Киев совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева были военные объекты Черноморского флота. Он отметил, что это была самая массированная за всё время спецоперации атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты.

По информации главы города, в результате произошедшего пострадавших нет, объекты гражданской инфраструктуры также не пострадали.

Накануне по итогам заседания Военного совета в Севастополе было принято решение усилить меры противодействия Черноморского флота диверсантам в Крыму.

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов 24 октября рассказал, что для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов могут быть привлечены боевые дельфины. По словам эксперта, дельфины участвуют в поиске диверсантов с давних пор и в этом «нет ничего специфического».

19 октября президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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