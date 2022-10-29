В Севастопольской бухте открыли рейд

Рейд в Севастополе, временно перекрытый из-за атаки беспилотников, снова открыт. Катера и паромы ходят по графику, сообщили в Telegram-канале городского правительства.

«На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику», — говорится в сообщении.

Рейд в Севастополе был временно перекрыт в связи с атаками беспилотников Киева 29 октября. В этот день корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Всех их удалось сбить.

Конашенков также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове (Николаевская область, Украина).

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.

Накануне, 28 октября, по итогам заседания Военного совета в Севастополе было принято решение усилить меры противодействия Черноморского флота диверсантам в Крыму.

19 октября президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.

В тот же день губернатор Севастополя сообщил, что меры террористической безопасности в регионе будут усилены на объектах энергетики и транспорта, а также на социальных объектах.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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