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Китайцы оценили анекдот Путина об энергетической ситуации в мире

Читателей «Гуанча» восхитил анекдот Путина о страдающих немцах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Читатели китайского портала «Гуанча» отреагировали на рассказанный президентом России Владимиром Путиным анекдот об энергетической ситуации в мире.

Путин рассказал этот анекдот, который, по его словам, он услышал от приятеля из Германии, 27 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок спрашивает: «А мы здесь при чем?» — «А мы ввели санкции против русских». — «Зачем?» — «Чтобы им было плохо». — «А мы что, русские?» — рассказал Путин, на что зал отреагировал смехом.

Президент России тогда указал, что все энергопроблемы, которые сейчас возникают в Европе, никак не связаны с действиями России. Причиной их стали системные ошибки политического руководства этих стран.

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Так, с суждением Путина согласились и читатели «Гуанча». Они также отметили, что введенные против России санкции негативно сказались на мировой экономике, что расходится с заявлениями стран Евросоюза о желании преодолеть продовольственный кризис.

«Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: «Мы должны следовать за США и помочь им жить лучше!» Его дрожащий сын спросил в ответ: «А почему США продают нам природный газ по высокой цене, разве мы их враги?» — написал один из читателей китайского портала.

Другой комментатор сыронизировал, написав, что немцы грядущей зимой могут замерзнуть дома, «не заезжая в Сталинград» (ныне Волгоград).

«Искусство этой речи в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. А тот парень в футболке (речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском. — Ред.) продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать», — отметил еще один комментатор.

27 октября представитель Кремля Дмитрий Песков назвал речь Путина на «Валдае» мировоззренческой и прикладной. По его словам, она войдет в золотую десятку выступлений российского лидера. Кроме того, Песков выразил уверенность, что ее будут читать и перечитывать.

Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Запад усилил санкционное давление на РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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