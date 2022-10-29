Движение поездов между Киевом и Кишиневом возобновят после 20-летнего перерыва
После 20-летнего перерыва возобновляется движение поездов между Киевом и Кишиневом. Об этом 29 октября сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.
«С 6 ноября 2022 года поезд регулярного направления Кишинев – Киев будет отправляться на Украину три раза в неделю», — написал он в Telegram.
Из Кишинева поезда будут отходить по вторникам, четвергам и воскресеньям в 17:45 и прибывать в 11:48. Из Киева отправление будет осуществляться по понедельникам, средам и субботам в 17:02 с прибытием в 10:38.
Максимальная вместимость поезда составит 280 человек. Он будет иметь пять купейных вагонов и два плацкартных, раскрашенных украинскими художниками.
13 октября на Крымском мосту было возобновлено движение электропоездов. Первая «Ласточка» проехала из Керчи в Анапу. Электропоезда будут следовать по усиленному графику выходного дня, чтобы снять нагрузку с паромной переправы. Ежедневно в каждую сторону будет совершаться по три рейса.