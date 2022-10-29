Карта спецоперации на Украине 29 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 октября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные нанесли поражение ВСУ на купянском направлении, было уничтожено более 70 украинских военных и боевиков.

Также ракетным ударом в районе Староверовки уничтожили две установки американской РСЗО HIMARS и 43 украинских боевика. Кроме того, ВСУ потеряли четыре танка в ходе попыток продолжать наступление на краснолиманском направлении.

По словам Конашенкова, истребительная авиация ВС РФ сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Николаевской области. Российские ударные беспилотники уничтожили в Херсонской области украинские ЗРК «Бук-М1» и две американские гаубицы М777.

ВС РФ отбросили противника на исходные позиции после атак ВСУ на николаево-криворожском направлении, свыше 60 военных Украины были уничтожены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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