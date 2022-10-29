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Российские войска уничтожили свыше 70 боевиков ВСУ на купянском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские войска нанесли украинской армии поражение на купянском направлении, уничтожив более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 29 октября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей», — рассказал Конашенков.

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Представитель российского оборонного ведомства также добавил, что российские войска ударами беспилотных летательных аппаратов районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американские гаубицы М777.

26 октября Конашенков рассказал, что на купянском направлении ВСУ предприняли пять попыток атаковать позиции российских войск на узком фронте в направлении села Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР), однако они не обвенчались успехом — все атаки были отражены.

Генерал-лейтенант уточнил, что в нападении участвовали 500 человек: батальонная тактическая группа и рота иностранных наемников ВСУ. Российская армия уничтожила более 160 боевиков ВСУ, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.

17 октября Конашенков также сообщил, что на купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации было нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. В результате было уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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