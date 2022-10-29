Российские войска уничтожили свыше 70 боевиков ВСУ на купянском направлении
Российские войска нанесли украинской армии поражение на купянском направлении, уничтожив более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 29 октября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населенных пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей», — рассказал Конашенков.
Представитель российского оборонного ведомства также добавил, что российские войска ударами беспилотных летательных аппаратов районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американские гаубицы М777.
26 октября Конашенков рассказал, что на купянском направлении ВСУ предприняли пять попыток атаковать позиции российских войск на узком фронте в направлении села Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР), однако они не обвенчались успехом — все атаки были отражены.
Генерал-лейтенант уточнил, что в нападении участвовали 500 человек: батальонная тактическая группа и рота иностранных наемников ВСУ. Российская армия уничтожила более 160 боевиков ВСУ, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.
17 октября Конашенков также сообщил, что на купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации было нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. В результате было уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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