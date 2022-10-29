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МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра 30 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве ожидаются порывы ветра до 20 м в секунду с 9:00 до 21:00 30 октября. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе столичного главка МЧС России.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 09:00 до 21:00 30 октября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Водителям рекомендовали снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 31 октября в столичный регион придут снег и похолодание до 2–3 градусов.

Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков добавил, что уже в ночь на воскресенье в Москву придет холодный атмосферный фронт, температура будет понижаться в течение суток.

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