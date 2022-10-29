Умер один из пострадавших при пожаре в жилом доме в Каспийске
Один из пострадавших при пожаре в квартире многоэтажного дома в Каспийске, который возник из-за хлопка газа, умер в больнице. Об этом ТАСС рассказал заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Магомед Ахмедов.
По его словам, еще одна пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, а состояние 11-летнего ребенка оценивается как стабильно тяжелое.
О хлопке газа и пожаре в одной из квартир многоэтажного дома в Каспийске сообщалось вечером 28 октября. Инцидент произошел в доме по улице Молодежной, 5. На место выехали экстренные службы, пожарные ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м, серьезных разрушений в результате происшествия нет.
В результате пожара пострадали двое взрослых и один ребенок, они были госпитализированы. Всего из жилого здания эвакуировали 157 человек.
Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Республике Дагестан, по данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. По версии следствия, утечка газа и последующее возгорание произошли из-за самовольного демонтажа газового узла.