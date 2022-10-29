Запах дыма в Амурской области объяснили пожарами в Китае
Причиной задымленности и запаха дыма в Амурской области являются пожары в Китае. Об этом 29 октября сообщили в правительстве региона.
Там обратили внимание на то, что уже второй день подряд жители Амурской области, особенно Благовещенска, наблюдают задымленность и ощущают запах дыма.
«Виной тому действующие возгорания вдоль границы на территории Китая. Ближайшая термоточка, зафиксированная системой дистанционного мониторинга «Лесохранитель», находится в 1,6 км от областного центра на территории соседнего города Хэйхэ», — говорится в Telegram-канале регионального правительства.
Южный ветер принес задымленность в Благовещенский, Тамбовский, Михайловский, Константиновский и Архаринский районы, также отметили в правительстве.
Дым будет ощущаться в приграничных населенных пунктах еще несколько дней, пока не сменится направление ветра. Согласно прогнозу, это может произойти 31 октября.
20 октября сообщалось, что в Амурской области ликвидированы три природных пожара в Бурейском округе, Свободненском и Октябрьском районах. Площадь возгорания составляла 460 га. При этом по-прежнему продолжался пожар в Архаринском районе на площади 322 га.