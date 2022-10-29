Еще четыре новые остановки установят в Оренбурге
В Оренбурге установят еще четыре новых остановочных павильона. О поиске подрядчика на работы объявило управление строительства и дорожного хозяйства города.
Новые павильоны появятся на остановках «Новая» на улице Терешковой, «Тополя» на Постникова, «Туркестанская» на одноименной улице в обоих направлениях. Установить их планируется к 20 декабря 2022 года, пишет ИА «Урал56.Ру».
Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит около 5,35 млн рублей. Определить его планируется 8 ноября.
24 октября сообщалось, что в Оренбурге прибыли первые 10 низкопольных автобусов из запланированных 67. Специалисты проводят процедуру первичного техобслуживания, обкатку и настройку систем, после завершения мероприятий автобусы выпустят на муниципальные маршруты.