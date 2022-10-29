Ремонт переулка Свободина завершили в Оренбурге
В Оренбурге завершили капитальный ремонт в переулке Свободина. Об этом сообщает региональное министерство строительства.
Переулок Свободина является одним из 89 объектов, включенных в 2022 году в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как уточняет РИА «Оренбуржье», на сегодняшний день работы завершены на 69 территориях. Общая площадь уложенных слоев покрытия составляет более 2,5 млн кв. м — это 93% от плана.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области завершили капитальный ремонт мостов на трассах Орск – Гай и Бузулук – Грачевка. Движение по ним восстановили с 17 октября.