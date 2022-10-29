Джонсон сможет пользоваться услугами госадвокатов при защите по делу о вечеринках
Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положены консультации адвокатов, финансируемых налогоплательщиками, при расследовании скандала с вечеринками в его резиденции. Об этом 28 октября сообщила The Telegraph.
Адвокатов должен выделять секретариат кабинета министров на протяжении всего расследования комитета по привилегиям, который насчет слушания в ноябре. При этом сотрудники секретариата сами были вовлечены в скандал.
«Мы пытались избежать необходимости делать это, пытались уклониться от этого, потому что это очень токсично. Их интерес помогать Джонсону отрицательный, потому что он подставил их. Его влияние на всех теперь немного ослабло. Но условность заключается в том, что, поскольку он бывший премьер-министр, он имеет на это право», — сообщил источник газеты.
Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.
Помимо этого, Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.
12 апреля газета The Washington Post сообщила о том, что Джонсон и тогдашний министр финансов, а ныне премьер-министр Риши Сунак будут оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений на вечеринках в правительственных учреждениях во время пандемии.
До этого, 31 января, Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о развлекательных мероприятиях, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы. Он подчеркнул, что прежде чем делать выводы, необходимо дождаться результатов расследования полиции.
В конце 2021 года Бориса Джонсона и других членов правительства уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.