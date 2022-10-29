Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов России в случае участия в восстановлении Украины
Мир
В Иране сообщили о смерти исполнителя теракта в Ширазе
Происшествия
При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадала городская администрация и еще несколько зданий
Мир
В Великобритании запасов газа осталось на девять дней
Происшествия
Украинские военные понесли потери и отступили при попытке высадиться на Запорожской АЭС
Происшествия
Украинские войска за сутки 91 раз обстреляли ДНР
Мир
Освободившийся из плена боец ЛНР рассказал о прекращении пыток после появления Красного Креста
Мир
В Венгрии открылся отреставрированный советский мемориал
Мир
Джонсон сможет пользоваться услугами госадвокатов при защите по делу о вечеринках
Мир
Двигатель самолета загорелся во время взлета в Индии
Происшествия
В Подмосковье после аварии загорелся автомобиль каршеринга
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелась электроподстанция

Джонсон сможет пользоваться услугами госадвокатов при защите по делу о вечеринках

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положены консультации адвокатов, финансируемых налогоплательщиками, при расследовании скандала с вечеринками в его резиденции. Об этом 28 октября сообщила The Telegraph.

Невинные пятницы: уйдет ли Джонсон в отставку из-за COVID-вечеринок
От скандала серьезно пострадал личный рейтинг британского премьера

Адвокатов должен выделять секретариат кабинета министров на протяжении всего расследования комитета по привилегиям, который насчет слушания в ноябре. При этом сотрудники секретариата сами были вовлечены в скандал.

«Мы пытались избежать необходимости делать это, пытались уклониться от этого, потому что это очень токсично. Их интерес помогать Джонсону отрицательный, потому что он подставил их. Его влияние на всех теперь немного ослабло. Но условность заключается в том, что, поскольку он бывший премьер-министр, он имеет на это право», — сообщил источник газеты.

Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Помимо этого, Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

12 апреля газета The Washington Post сообщила о том, что Джонсон и тогдашний министр финансов, а ныне премьер-министр Риши Сунак будут оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений на вечеринках в правительственных учреждениях во время пандемии.

До этого, 31 января, Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о развлекательных мероприятиях, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы. Он подчеркнул, что прежде чем делать выводы, необходимо дождаться результатов расследования полиции.

В конце 2021 года Бориса Джонсона и других членов правительства уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022