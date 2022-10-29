В Иране сообщили о смерти исполнителя теракта в Ширазе
Террорист, устроивший стрельбу у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Ширазе, скончался в больнице. Об этом 29 октября сообщил заместитель губернатора провинции Фарс Эсмаил Мохебипур.
«Из-за травмы, полученной при задержании, террорист скончался час назад в одной из больниц Шираза», — приводит его слова агентство Tasnim.
26 октября произошло нападение на мавзолей Шах-Черах в Ширазе. Мохебипур заявил, что вооруженные террористы устроили беспорядочную стрельбу в храме во время вечерней молитвы
По официальным данным главы МВД исламской республики Ахмада Вахиди, погибли как минимум 13 человек. Также сообщалось о как минимум 45 пострадавших.
Мавзолей Шах-Черах — одна из достопримечательностей города Шираза. Построен в XIV веке.