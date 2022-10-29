Полянский назвал цель Украины в провокации с «грязной бомбой»

Провокация с «грязной бомбой» нужна Украине для вовлечения НАТО в конфликт с Россией. Об этом 29 октября «Известиям» заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Неоднократно наши западные бывшие партнеры говорили о том, что применение ядерного оружия на Украине — эта та «красная линия», которая повлечет за собой какие-то более решительные действия с их стороны, и намекали на прямую вовлеченность стран НАТО. Вот ровно то, что нужно украинскому режиму, чтобы остаться у власти», — сказал он.

По его словам, властям Украины недостаточно нынешних средств, которые предоставляет НАТО, из-за этого возникла потребность в совершении провокации.

«Пока это только поставки оружия, это разведданные, это иная помощь, инструкторы, что, конечно же, немало. Но киевскому режиму этого явно недостаточно, поэтому им нужна какая-то либо большая провокация, либо вот «грязная бомба», что тоже является очень большой провокацией, если будет осуществлено. Поэтому мы сейчас и пытаемся привлечь внимание всех к этой очевидной совершенно тактике, которая чревата очень губительными последствиями для всего земного шара», — отметил дипломат.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. Минобороны РФ отмечало, что при ее подрыве радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Также министр обороны РФ провел телефонные переговоры с коллегами из Турции, Великобритании и Франции, в которых он довел до собеседников озабоченность Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Украины.

На следующий день начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о том, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

25 октября Полянский отметил, что украинские власти пытаются свернуть программу применения «грязной бомбы», после того как Россия обратила на это внимание.

27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что России известно, где примерно делается «грязная бомба» на Украине. Глава государства добавил, что это он дал поручение главе Минобороны Сергею Шойгу обзвонить зарубежных коллег и предупредить их об угрозе создания Киевом «грязной бомбы».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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