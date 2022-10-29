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Песков оценил возможность продления мандата миротворцев РФ в Нагорном Карабахе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности подписания на трехсторонней встрече лидеров России, Армении и Азербайджана документа о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил, что сначала необходимо дождаться встречи.

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«Нужно дождаться самой встречи», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил о готовности страны подписать на трехсторонней встрече документ о продлении мандата российских миротворцев на срок до 20 лет.

«Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет. Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой. Я и сам могу сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать», — сказал Пашинян в субботу, 29 октября, на съезде партии «Гражданский договор».

Накануне Кремль анонсировал переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна в Сочи 31 октября. Как уточняется, на переговорах лидеры обсудят реализацию ранее достигнутых трехсторонних договоренностей. Инициатором встречи выступила Россия.

13 октября Алиев в Астане заявил Путину, что настроен заключить долгосрочный мир с Арменией. За день до этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны внести свой вклад в реализацию трехсторонних соглашений Еревана, Баку и Москвы. По его словам, для нормализации отношений Армении и Азербайджана многое уже предпринято, в том числе в рамках темы по разблокированию транспортных связей.

В очередной раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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