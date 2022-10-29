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В Мелитополе благодаря местным жителям обнаружили схрон с оружием

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Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
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В Мелитополе обнаружили схрон с оружием, спрятанный в заброшенном доме одного из бывших украинских боевиков. Об этом рассказал 29 октября представитель силового ведомства.

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Он рассказал, что оружие и боеприпасы были спрятаны в металлическом сейфе, находившемся в доме украинского боевика. Среди них был обнаружен пистолет Magnum и большое количество патронов к нему.

Сам хозяин дома, по данным правоохранителей, в настоящее время находится на подконтрольной Украине территории.

«Схрон в заброшенном доме удалось обнаружить благодаря неравнодушным горожанам, которые обратились к нам», — рассказал представитель силового ведомства «РИА Новости».

Он также отметил, что обнаружение этого схрона предотвратило возможные диверсии в городе, которые мог бы совершить украинский боевик при попытке вернуться в свой дом.

25 октября стало известно, что силовики Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружили схрон украинских войск с иностранным оружием и боеприпасами, предназначенными для проведения терактов диверсантами. Так, из тайника были изъяты автоматы, гранатометы, патроны, взрывчатые вещества.

За день до этого схрон с боеприпасами обнаружили и в городе Алешки в Херсонской области. По данным правоохранителей, тайник оборудовал 53-летний украинский боевик.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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