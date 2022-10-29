Россия учтет в военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе

Россия будет учитывать в своем военном планировании размещение модернизированных ядерных бомб США в европейских странах, а также усиление ядерного компонента в военных планах НАТО. Об этом заявил 29 октября заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда», — отметил Грушко в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что США превращают таким образом эти вооружения в «оружие поля боя», а это, по его словам, снижает ядерный порог.

«США заставляют своих союзников закупать самолеты F-35, осуществляют другие меры для повышения способности стран альянса преодолевать зоны блокирования доступа. Это тоже реальность, которая должна нами учитываться и в политическом смысле, и в нашем военном планировании», — добавил Грушко.

Замглавы МИДа обратил внимание и на то, что в НАТО также наблюдаются действия, «направленные на усиление ядерного компонента в военных планах альянса». По словам Грушко, НАТО хочет сделать его «более видимым, а также увеличить количество учений с ядерным сценарием».

«Отмечаем, что НАТО не собирается отказываться от совместных ядерных миссий, которые, кстати, противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия — он прямо запрещает передавать в какой-либо форме или на любом этапе контроль за ядерным оружием неядерным государствам. Но именно те, кто участвуют в ядерных миссиях альянса, как раз модернизируют свой воздушный флот и закупают американские самолеты F-35, которые более современны по сравнению с F-16, «Торнадо» и другими носителями», — подчеркнул Грушко.

Он добавил, что все эти факторы являются предметом внимания Москвы не только с точки зрения военного планирования, но и принятия «всех других необходимых мер для надежного обеспечения безопасности и обороны России».

Накануне глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что республика заинтересована в размещении ядерного оружия НАТО на своей территории в рамках программы альянса, однако переговоры по этому вопросу пока не ведутся. Он также подчеркнул, что Польша поддерживает размещение сил НАТО в своей стране. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отмечал в беседе с «Известиями», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

27 октября газета Politico сообщила, что в США приняли решение ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, в связи с чем они должны быть доставлены на европейские базы НАТО уже в декабре.

14 октября стало известно, что НАТО проведет в Европе плановые учения по ядерному сдерживанию. Согласно заявлению альянса, учения продлятся до 30 октября. В НАТО отмечали, что учения не связаны с текущими событиями в мире.

До этого, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы.