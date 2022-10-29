Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия учтет в военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе
Общество
В Мелитополе благодаря местным жителям обнаружили схрон с оружием
Происшествия
Украинский десант вновь попытался высадиться в районе Запорожской АЭС
Происшествия
ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» Ясиноватую в ДНР
Общество
Губернатор Севастополя сообщил об отсутствии пострадавших после атаки беспилотников
Происшествия
Украинские войска за сутки 91 раз обстреляли ДНР
Мир
Освободившийся из плена боец ЛНР рассказал о прекращении пыток после появления Красного Креста
Мир
Байден после выступления в Пенсильвании сымитировал прыжок со сцены
Общество
Эксперт предупредил о проблемах при покупке смартфона за рубежом
Общество
В аэропорту Владивостока открыли первое в истории авиасообщение с Лаосом
Происшествия
В Подмосковье после аварии загорелся автомобиль каршеринга
Общество
Сооснователя сообщества «Диссернет» Андрея Заякина объявили в розыск

Россия учтет в военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе

0
Фото: flickr.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия будет учитывать в своем военном планировании размещение модернизированных ядерных бомб США в европейских странах, а также усиление ядерного компонента в военных планах НАТО. Об этом заявил 29 октября заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Ядрёный щит: Пентагон раскрыл свои планы по развитию ядерного оружия
Почему США отказываются сразу от нескольких стратегических систем вооружения

«Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда», — отметил Грушко в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что США превращают таким образом эти вооружения в «оружие поля боя», а это, по его словам, снижает ядерный порог.

«США заставляют своих союзников закупать самолеты F-35, осуществляют другие меры для повышения способности стран альянса преодолевать зоны блокирования доступа. Это тоже реальность, которая должна нами учитываться и в политическом смысле, и в нашем военном планировании», — добавил Грушко.

Замглавы МИДа обратил внимание и на то, что в НАТО также наблюдаются действия, «направленные на усиление ядерного компонента в военных планах альянса». По словам Грушко, НАТО хочет сделать его «более видимым, а также увеличить количество учений с ядерным сценарием».

«Отмечаем, что НАТО не собирается отказываться от совместных ядерных миссий, которые, кстати, противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия — он прямо запрещает передавать в какой-либо форме или на любом этапе контроль за ядерным оружием неядерным государствам. Но именно те, кто участвуют в ядерных миссиях альянса, как раз модернизируют свой воздушный флот и закупают американские самолеты F-35, которые более современны по сравнению с F-16, «Торнадо» и другими носителями», — подчеркнул Грушко.

Он добавил, что все эти факторы являются предметом внимания Москвы не только с точки зрения военного планирования, но и принятия «всех других необходимых мер для надежного обеспечения безопасности и обороны России».

Накануне глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что республика заинтересована в размещении ядерного оружия НАТО на своей территории в рамках программы альянса, однако переговоры по этому вопросу пока не ведутся. Он также подчеркнул, что Польша поддерживает размещение сил НАТО в своей стране. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отмечал в беседе с «Известиями», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

27 октября газета Politico сообщила, что в США приняли решение ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, в связи с чем они должны быть доставлены на европейские базы НАТО уже в декабре.

14 октября стало известно, что НАТО проведет в Европе плановые учения по ядерному сдерживанию. Согласно заявлению альянса, учения продлятся до 30 октября. В НАТО отмечали, что учения не связаны с текущими событиями в мире.

До этого, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022