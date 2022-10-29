В Подмосковье после аварии загорелся автомобиль каршеринга

В подмосковном городе Жуковский произошло ДТП с участием каршеринга — автомобиль врезался в бетонное ограждение рядом с туннелем и загорелся. Пострадали два человека.

По информации «Известий», инцидент произошел в ночь на 29 октября на улице Туполева. За рулем каршеринга Volvo находился 21-летний мужчина. С ним в машине также были 18-летняя девушка и 25-летний пассажир.

После ДТП медицинская помощь потребовалась самому водителю, а также его 25-летнему пассажиру. Их госпитализировали. Девушка от помощи медиков отказалась.

Обстоятельства аварии выясняются.

В конце июля массовое ДТП с участием каршеринга произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Тогда столкнулись шесть машин. Как рассказали очевидцы, виновником аварии был водитель каршеринговой машины.

В ГИБДД Москвы 11 августа сообщили, что за семь месяцев 2022 года количество ДТП с машинами каршеринга в Москве снизилось на 11,5% по отношению к 2021 году. Число погибших и пострадавших в таких авариях людей упало на 20% и 12,9% соответственно.