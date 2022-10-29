Украинские войска за сутки 91 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 91 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР), сообщили 29 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 91 факте ведения огня со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины]» — сообщается в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что украинские войска применяли реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град», артиллерию калибра 152 мм и 122 мм и танки. За прошедшие сутки они выпустили 324 единицы различных боеприпасов по территории ДНР.

25 октября стало известно, что с 17 февраля украинские войска выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.

20 октября офицер первого корпуса народной милиции ДНР Андрей Баевский рассказал, что населенные пункты республики были обстреляны из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами. Такой снаряд снабжен 162 элементами, которые при раскрытии на небольшой высоте создают очаги пожаров и горят около трех минут.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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