В аэропорту Владивостока открыли первое в истории авиасообщение с Лаосом

Церемония открытия первого в истории авиасообщения между Приморьем и Вьентьяном (Лаос) состоялась в аэропорту Владивостока. Об этом сообщили 29 октября в представительстве МИД РФ во Владивостоке.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет осуществлять перелеты между Приморьем и Лаосом каждую субботу. Между тем в случае востребованности этого направления число рейсов может быть увеличено до двух в неделю, отметили в представительстве ведомства.

Как отметил на церемонии и.о. главы аэропорта Денис Чмутов, новое международное направление позволит россиянам не только познакомиться с Лаосом, но и более удобно путешествовать по всей Юго-Восточной Азии.

«Мы очень рады предоставить возможность жителям Приморья познакомиться с достопримечательностями Лаоса. Кроме того, туристам можно удобно добираться из столицы Лаоса во Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии», — сказал Чмутов.

К концу церемонии открытия нового авиасообщения началась регистрация на рейс.

Накануне стало известно, что крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир. В пресс-службе авиакомпании также напомнили, что 1 октября были возобновлены полеты на курорты Красного моря — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

С 8 октября «Аэрофлот» возобновил полеты на Сейшельские острова.