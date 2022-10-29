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Грушко: военная доктрина России не допускает двойных толкований в вопросе ядерного оружия

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Российская военная доктрина не допускает никаких двойных толкований в вопросе возможного применения ядерного оружия, чего нельзя сказать о доктринах ядерных стран Запада, заявил «РИА Новости» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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«Наша военная доктрина и соответствующие документы, касающиеся возможного применения ядерного оружия, они очень точны, не допускают никаких двойных толкований. Там прямо говорится о том, что вне ядерного конфликта ядерное оружие может быть применено, только если существует угроза самому существованию государства», — сообщил Грушко.

При этом он отметил, что язык стратегий ядерных стран Запада достаточно размыт и в настоящее время наблюдается увеличение количества сценариев, в том числе вне ядерного контекста, допускающих применение ядерного оружия. Среди таких стран он упомянул Великобританию, Францию и прежде всего США.

28 октября Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны Соединенных Штатов. В ней главной угрозой США значится Россия, а Китай ― главным вызовом. Основной акцент документ делает на «комплексном сдерживании» противника, а также на координации различных рычагов американского правительства.

Также стратегия предполагает продолжение 75-летнего периода неприменения Соединенными Штатами ядерного оружия и снижения рисков ядерной войны. В видении Пентагона приоритеты России и США в области контроля над вооружениями расходятся. По этой причине подчеркивается важность сохранения диалога стран.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что якобы продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским коллегой Владимиром Путиным не соответствуют заявлениям относительно отсутствия у Москвы намерений применить его. Между тем 26 октября глава МО РФ Сергей Шойгу сообщил своим зарубежным коллегам об отказе России от использования ядерного оружия.

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