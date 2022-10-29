Байден после выступления в Пенсильвании сымитировал прыжок со сцены

Президент США Джо Байден после выступления в Пенсильвании сделал вид, что хочет прыгнуть со сцены. Вице-президент страны Камала Харрис, в свою очередь, подыграла американскому лидеру и притворилась, что придерживает его.

После этого Байден, немного замешкавшись, послал воздушный поцелуй и показал большой палец аудитории. Затем он убежал трусцой за сцену.

Накануне телеканал NBC News опубликовал в YouTube ролик, где Байден в очередной раз стал звездой неловких ситуаций. По завершении речи в Сиракузе (штат Нью-Йорк) президент США некоторое время аплодировал сам себе и стоял, не понимая куда идти. После этого одна из выступавших помогла ему присесть на установленный на сцене стул.

20 октября Байден допустил оговорку во время выступления перед избирателями в Питтсбурге, а затем не смог найти выход со сцены. Завершив речь, американский лидер отошел от трибуны и развернулся в противоположную от лестницы сторону. Некоторое время Байден оглядывался, говорил что-то вслух и жестикулировал.

22 сентября на конференции The Global Fund, проходившей в Нью-Йорке, Байден не смог спуститься со сцены. Закончив выступление, политик направился к выходу, однако определил неправильное направление и впал в замешательство. Покинуть помещение ему помогли ассистенты.

Джо Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории США. Между тем он уже сообщил о планах участвовать в президентских выборах 2024 года.