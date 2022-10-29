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Украинские войска выпустили по Донецку 16 снарядов

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили с утра 16 снарядов по Донецку. Об этом сообщают 29 октября в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Обстрелы были зафиксированы в 07:00, 07:57, 08:15 и 08:32 (время совпадает с мск). Под атаку ВСУ попали Куйбышевский и Киевский районы города.

Кроме того, согласно последней информации штаба территориальной обороны ДНР, за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ в республике погибли три человека, еще пять мирных жителей получили ранения.

27 октября украинские боевики обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

25 октября стало известно, что с 17 февраля ВСУ выпустили в направлении ДНР почти 80 тыс. боеприпасов. За это время от обстрелов погибли 487 человек, в том числе 23 ребенка.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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