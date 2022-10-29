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Освободившийся из плена боец ЛНР рассказал о прекращении пыток после появления Красного Креста

Освобожденный из плена боец ЛНР рассказал, что на Украине их прекратили пытать при появлении Красного Креста
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Украинские силовики прекратили избивать попавших в плен военнослужащих второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) после появления в колонии представителей Красного Креста. Об этом рассказал 29 октября один из освобожденных из украинского плена Александр Чупра.

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По его словам, он и остальные пленные до обмена содержались в Солонянской исправительной колонии № 21 в Днепропетровской области Украины.

«Избиения, слава богу, прекратились, так как подъехал Красный Крест. Понимали зэсэушники (украинские силовики. — Ред.), что если будут нас избивать, то мы можем [сообщить об этом] Красному Кресту, а это международная организация. Они (украинские власти. — Ред.) стремятся в Европу», — рассказал Чупра «РИА Новости».

Чупра находился в украинском плену два с половиной месяца. Он рассказал, что их плохо кормили и держали в плохих условиях.

«Поначалу обращение было вообще никакое. Полпайки давали, ну реально не наедаешься. Ничего у нас не должно было быть. В чем тебя одели — так тебя запустили в камеру, так ты сидишь. У тебя нара — скатку ты собрал и просто сидишь на кровати, то есть на наре», — вспоминает Чупра.

Накануне Чупра также рассказал, что украинские силовики заставляли пленных записывать видеообращения к родственникам для дальнейшего шантажа. По его словам, во время его пребывания в плену к нему подошел человек с камерой и велел сказать заранее написанный на бумаге текст. Речь шла о деньгах, которые украинские силовики требовали у его родственников.

26 октября вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий также рассказал об издевательствах над пленными в лагере «Запад-1» в Днепропетровске. По его словам, украинские военные заставляли пленных по четыре раза петь гимн или стоять на коленях всю воздушную тревогу.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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