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Спорт
Теннисистка Касаткина сыграет со Свёнтек, Гауфф и Гарсией в группе итогового турнира WTA

Теннисистка Касаткина сыграет со Свёнтек, Гауфф и Гарсией в группе итогового турнира WTA

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет на групповом этапе итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с полькой Игой Свёнтек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролиной Гарсией. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе ассоциации.

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Отмечается, что жеребьевка группового этапа прошла в пятницу. Также известно, что в другой группе сыграют Онс Жабер из Туниса, американка Джессика Пегула, гречанка Мария Саккари и Арина Соболенко из Белоруссии.

«Каждый игрок в одиночном разряде или команда в парном разряде сразятся со всеми остальными участниками своей группы в течение первых шести дней турнира. По окончании круговых матчей два лучших игрока или команды из каждой группы проходят в полуфинал», — сообщили в пресс-службе WTA.

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе.

Россиянка Касаткина поделилась, в свою очередь, после жеребьевки ожиданиями от турнира.

«Очевидно, что все группы очень крутые. Я знала, что с кем бы ты ни попала, это будет большой бой, и если ты хочешь победить, ты должен выложиться по максимуму. Это будет весело», — цитирует ее «Спорт-Экспресс».

21 сентября стало известно, что Касаткина прошла отбор на итоговый турнир WTA. Это произошло после поражения американки Мэдисон Кис от белоруски Виктории Азаренко в 1/8 финала турнира в Гвадалахаре. Таким образом, Кис потеряла математические шансы обойти Касаткину в отборочном рейтинге.

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