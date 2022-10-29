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В МИД РФ выразили обеспокоенность из-за оборонной стратегии США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство иностранных дел России тревожит постоянно растущее число сценариев использования ядерного оружия в оборонной стратегии США. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал замглавы ведомства Александр Грушко в субботу, 29 октября.

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Дипломат отметил, что МИД в целом следит за развитием военных и политических стратегий ядерных стран Запада. Среди таких он упомянул Великобританию, Францию и прежде всего США.

«Язык ядерных стратегий достаточно размыт, и мы наблюдаем увеличение количества сценариев, в том числе вне ядерного контекста, который допускает применение ядерного оружия. Это, кстати, касается и французской ядерной стратегии», ― подчеркнул Грушко.

Замглавы российского МИДа добавил, что российская военная доктрина и документы насчет ядерного оружия очень точны и не допускают двойных толкований. В них, по его словам, проговаривается, что «вне ядерного конфликта ядерное оружие может быть применено только, если существует угроза самому существованию государства».

28 октября Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны Соединенных Штатов. В ней главной угрозой США значится Россия, а Китай ― главным вызовом. Основной акцент документ делает на «комплексном сдерживании» противника, а также на координации различных рычагов американского правительства.

Также стратегия предполагает продолжение 75-летнего периода неприменения Соединенными Штатами ядерного оружия и снижения рисков ядерной войны. В видении Пентагона, приоритеты России и США в области контроля над вооружениями расходятся. По этой причине подчеркивается важность сохранения диалога стран.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что якобы продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским коллегой Владимиром Путиным не соответствуют заявлениям относительно отсутствия у Москвы намерений применить его. Между тем 26 октября глава МО РФ Сергей Шойгу сообщил своим зарубежным коллегам об отказе России от использования ядерного оружия.

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