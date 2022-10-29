Боец ЛНР указал на разницу в состоянии пленных Киева и Донбасса

Разница между Россией и Украиной в содержании и обращении с военнопленными очень заметна. Об этом в субботу, 29 октября, рассказал освобожденный из украинского плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра.

«Обмен 20 на 20 был, лнровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла — была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята — кто в шлепках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно», — рассказал Чупра в беседе с агентством «РИА Новости».

Он отметил, что перед тем, как отправить пленных на обмен, им под угрозой расправы приказали в обязательном порядке помыться, выстирать и зашить форму, чтобы они выглядели подобающим образом.

По его словам, нормально поесть пленные смогли только уже после обмена. Он рассказал, что в Крыму их не только накормили, но и дали одежду и обувь. После приезда в Луганск бойцам оказали медицинскую помощь и взяли кровь на анализы, чтобы проверить здоровье освобожденных военнослужащих.

Накануне Александр Чупра рассказал, что украинские силовики заставляли пленных записывать видеообращения к родственникам для дальнейшего шантажа.

Ранее, 27 октября, вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий рассказал об издевательствах над пленными в лагере «Запад-1» в Днепропетровске. По его словам, украинские военные заставляли пленных по четыре раза петь гимн или стоять на коленях всю воздушную тревогу.

22 сентября военный РФ Константин Леонтьев сообщил «Известиям», что условия содержания в плену были «никакие». Украинские военные заставляли его говорить под камеру «многие вещи», угрожая автоматами.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».