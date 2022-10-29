Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти Севастополя сообщили о временном закрытии бухты для судов
Мир
Республиканцы в США выступили против передачи Украине активов россиян
Мир
Байден признал высокий уровень насилия по политическим мотивам в США
Мир
США испугались разрушения глобальной экономики из-за помощи Киеву
Мир
Гросси заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов к РФ
Мир
Дочка «Росатома» выиграла тендер на поставку Бразилии сырья для АЭС
Мир
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Армия
В ДНР сообщили о почти полном переходе ВСУ на дальнобойную артиллерию
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников
Общество
В Смоленске решили построить ЖК рядом с захоронением советских солдат
Спорт
Канадка Макинтош установила мировой рекорд на КМ на короткой воде
Армия
Отличившимся в спецоперации российским десантникам вручили награды
Сюжет:

Боец ЛНР указал на разницу в состоянии пленных Киева и Донбасса

Освобожденный боец ЛНР Чупра рассказал о разнице в состоянии пленных Киева и Донбасса
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разница между Россией и Украиной в содержании и обращении с военнопленными очень заметна. Об этом в субботу, 29 октября, рассказал освобожденный из украинского плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра.

Точка разбора: кто вернулся в Россию после обмена пленными
ВС России нанесли очередные удары по военной инфраструктуре Украины

«Обмен 20 на 20 был, лнровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла — была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята — кто в шлепках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно», — рассказал Чупра в беседе с агентством «РИА Новости».

Он отметил, что перед тем, как отправить пленных на обмен, им под угрозой расправы приказали в обязательном порядке помыться, выстирать и зашить форму, чтобы они выглядели подобающим образом.

По его словам, нормально поесть пленные смогли только уже после обмена. Он рассказал, что в Крыму их не только накормили, но и дали одежду и обувь. После приезда в Луганск бойцам оказали медицинскую помощь и взяли кровь на анализы, чтобы проверить здоровье освобожденных военнослужащих.

Накануне Александр Чупра рассказал, что украинские силовики заставляли пленных записывать видеообращения к родственникам для дальнейшего шантажа.

Ранее, 27 октября, вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий рассказал об издевательствах над пленными в лагере «Запад-1» в Днепропетровске. По его словам, украинские военные заставляли пленных по четыре раза петь гимн или стоять на коленях всю воздушную тревогу.

22 сентября военный РФ Константин Леонтьев сообщил «Известиям», что условия содержания в плену были «никакие». Украинские военные заставляли его говорить под камеру «многие вещи», угрожая автоматами.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022