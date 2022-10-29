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Рогов рассказал об угрозах Киева сотрудникам ЗАЭС

Член ГСА Запорожской области Рогов: сотрудникам ЗАЭС поступают угрозы из Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС) получают угрозы от киевских властей. Об этом 29 октября рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Киевский режим продолжает доказывать свою варварскую и преступную сущность. Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой», — приводит его слова «РИА Новости».

Рогов отметил, что Киев пытается морально давить на работников станции, угрожая репрессиями в случае взятия контроля над ЗАЭС украинскими властями.

Накануне глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о медленном, на его взгляд, процессе формирования защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Он добавил, что не уверен в том, что сможет добиться успеха в создании этой зоны, однако продолжит прилагать все свои усилия для решения этого вопроса.

Ранее, 20 октября, военный эксперт Дмитрий Болтенков выразил мнение в разговоре с «Известиями», что Киев попытается любой ценой вернуть контроль над ЗАЭС.

Накануне подразделения российских военных, охранявшие внешний периметр ЗАЭС, сорвали десантную операцию украинских формирований. Рано утром ВСУ силами до двух рот предприняли очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории ЗАЭС.

До этого, 12 октября, президент России Владимир Путин заявлял, что обстрелы Запорожской атомной электростанции Украиной являются актом ядерного терроризма.

Так, 8 октября украинские войска повредили последнюю линию связи, соединяющую ЗАЭС с энергосистемой Украины. Станция в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С начала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

ЗАЭС российские военные взяли под контроль в ходе спецоперации по защите Донбасса. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьских референдумов.

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